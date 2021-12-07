Milan Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR - Milan-Liverpool maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunda 4 puanla 3. sırada bulunan Milan, 15 puanlı grup lideri Liverpool'u konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi ev sahibinde Simon Kjaer, Davide Calabria, Ante Rebic, Samu Castillejo, Olivier Giroud, Alessandro Plizzari ve Pietro Pellegri sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Liverpool'da ise Harvey Elliot, Curtis Jones ile Roberto Firmino'nun sakatlığı bulunuyor. Joe Gomez ve Naby Keita'nın durumu şüpheli. İngiliz ekibinde James Milner ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Maçla ilgili merak edilenler haberimizde...

📺MILAN-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan'ın sahasında Liverpool'u konuk edeceği maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

📋MILAN-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Milan: Mike Maignan; Alessandro Florenzi, Alessio Romagnoli, Fikayo Tomori, Theo Hernandez; Sandro Tonali, Franck Kessie; Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Zlatan Ibrahimovic

Liverpool: Alisson; Konstantinos Tsimikas, Neco Williams, Ibrahima Konate, Nathaniel Phillips; Alex-Oxlade Chamberlain, Jordan Henderson, Tyler Morton; Takumi Minanimo, Divock Origi, Mohamed Salah