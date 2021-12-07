Milan - Liverpool maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. maçında Milan, sahasında Liverpool ile kozlarını paylaşıyor... Milan - Liverpool maçını haberimizden CANLI olarak takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER



AC Milan: Maignan - Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández - Tonali, Kessié - Messias, Díaz, Krunic - Ibrahimovic

Liverpool: Alisson, N Williams, Phillips, Konate, Tsimikas, Morton, Oxlade, Minamino, Mane, Salah, Origi

📺MILAN-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Milan'ın sahasında Liverpool'u konuk ettiği maç saat TSİ 23.00'te başladı ve Exxen'den canlı olarak yayınlanıyor.