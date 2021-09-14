Lille Wolfsburg: 0-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/2022 sezonu salı günü oynanan maçlarla start aldı. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, G Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Wolfsburg ile kozlarını paylaştı.

Karşılaşma iki tarafında golsüz beraberliğiyle 0-0 sona erdi.

Wolfsburg'ta John Anthony Brooks, 63. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

BURAK VE ZEKİ 11'DE BAŞLADI, YUSUF 74'TE GİRDİ

Lille forması giyen milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı 74. dakikada oyuna dahil oldu.

G Grubu'ndaki diğer maçta ise Sevilla ile Salzburg 1-1 berabere kaldı.

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