Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Manchester City ile Paris Saint Germain kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - PSG maçı 4 Mayıs Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo, Rodri, İlkay, Mahrez, Foden, De Bruyne, Bernardo Silva

PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Paredes, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappe