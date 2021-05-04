Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

- (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

yarı final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında 'i (PSG) konuk edecek. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 15:03 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 15:06
Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

yarı final mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City - Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - PSG maçı 4 Mayıs Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CITY - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

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PSG: Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Danilo, Paredes, Di Maria, Verratti, Neymar, Mbappe

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