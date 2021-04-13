Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

(PSG) - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

çeyrek final turu tüm heyecanıyla devam ediyor. (PSG) ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maçın yayınlanacağı saat, kanal ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 14:09
Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

çeyrek final mücadelesinde (PSG) ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. PSG ilk maçta 3-2 galip gelmişti. Peki, Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Paris Saint Germain (PSG) - Bayern Münih maçı 13 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Navas, Pereira, Dagba, Diallo, Kimpembe, Paredes, Gueye, Di Maria, Draxler, Mbappe, Neymar

Bayern Münih: Neuer, Boateng, Pavard, Davies, Alaba, Martinez, Kimmich, Coman, Sane, Müller, Choupo-Moting

SON DAKİKA