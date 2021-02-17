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Porto - Juventus | CANLI

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 tur etabında Portekiz temsilcisi Porto sahasında devi Juventus'u konuk ediyor. İki takım da rövanş mücadelesi öncesi avantaj kapmanın peşinde. Pepe'li Porto ve Ronaldo'lu Merih'li Juventus'un nefesleri kesen mücadelesini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 22:58 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 23:35
Porto - Juventus | CANLI

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 tur etabında Portekiz temsilcisi Porto sahasında devi Juventus'u konuk ediyor. İki takım da rövanş mücadelesi öncesi avantaj kapmanın peşinde.

Pepe ve Ronaldo'nun nefesleri kesen mücadelesini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...



İLK 11'LER

Porto: , Manafa, Pepe, , , , Uribe, , Corona, Marega, Taremi

Juventus: Szczesny, , , , , Rabiot, Bentancur, , Kulusevski, , Ronaldo

CRISTIANO RONALDO 12 YIL SONRA!

Geçen sezon çeyrek finale kalamayan İtalyanlar, Portekiz'den avantajlı skorla dönmenin peşinde. Bu maç Juventus'un yıldızı için de önemli bir geri dönüşe sahne oldu. Portekizli forvet, 12 yıl sonra Porto ile resmi bir maçta karşılaştı.

15 Nisan 2009 tarihinde 'ın Porto'yu deplasmanda 1-0 yendiği maçta sahaya çıkan Cristiano Ronaldo, mücadelenin henüz 6. dakikasında çok uzaklardan harika bir gole imza atmıştı.

Ronaldo, maç öncesinde 'güzel ülkeme gidiyorum' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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