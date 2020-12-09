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Midtjylland Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan gruptaki son karşılaşmalar devam ediyor. Gecenin önemli maçında deplasmanda Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Peki Midtjylland Liverpool karşılaşması saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 15:03
Midtjylland Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.

MIDTJYLLAND-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiliz ekibi Liverpool'un, Danimarka temsilcisi Midtjylland'e konuk olacağı maç bu akşam TSİ 20.55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MIDTJYLLAND-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Midtjylland: Hansen; Cools, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Anderson, Sisto, Oneyka; Dreyer, Kaba, Mabil

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, R Williams, Koumetio, Tsimikas; Jones, Henderson, Keita; Jota, Minamino, Origi

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