Midtjylland Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
MIDTJYLLAND-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiliz ekibi Liverpool'un, Danimarka temsilcisi Midtjylland'e konuk olacağı maç bu akşam TSİ 20.55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
MIDTJYLLAND-LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Midtjylland: Hansen; Cools, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Anderson, Sisto, Oneyka; Dreyer, Kaba, Mabil
Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, R Williams, Koumetio, Tsimikas; Jones, Henderson, Keita; Jota, Minamino, Origi