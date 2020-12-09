Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'dan Başakşehir'e destek paylaşımı!

Maracineanu'dan 'e destek paylaşımı!

Maracineanu, H Grubu 6. haftasında Saint-Germain ile arasında oynanan karşılaşmada maçın 4. hakeminin 'ya ırkçı söylemlerde bulunmasını kınadı. Maracineanu her iki takımın oyuncularının sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:17 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 09:38
Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu'dan Başakşehir'e destek paylaşımı!

Maracineanu, H Grubu 6. haftasında Saint-Germain ()-Medipol karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör 'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncularının sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendirdi.

Rumen asıllı Maracineanu, söz konusu maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Başakşehir ve PSG'li oyuncularının kabul edilemez buldukları ırkçı söylemi nedeniyle sahayı terk etmesini tarihi karar olarak değerlendiren Maracineanu, Coltescu'nun sözlerine ilişkin, "Alışık olunan ırkçı ifade." ifadesini kullandı.

Maracineanu, PSG-Medipol Başakşehir maçı hakkında açılan soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini kaydederek, her iki takımın oyuncularının dayanışmasının ve eylemlerinin güçlü sembolünü selamladığını belirtti.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

Karşılaşmanın bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmişti.

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