UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncuları sahayı terk etti.

Bu olay sonrası sosyal medya üzerinden birçok futbolcu ve kulüp, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşarak Webo'ya destek verdi.

UEFA tarafından 9 Aralık Çarşamba gününe ertelenen karşılaşma, Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o başlıklar...

L'EQUIPE Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe, Pierre Webo'nun 4. hakeme yönelik "Neden 'Negro' dedin?" sözlerini manşetine taşıdı.

LE FIGARO Fransa'nın siyasi gazetelerinden Le Figaro, maçla ilgili haberinde "PSG-Başakşehir ertelendi. Bir hakem ırkçı ifadeler kullanmakla suçlandı... Dönüm noktası olacak bir gecenin özeti" başlığını kullandı.

FOOT MERCATO Fransız futbol sitesi Foot Mercato, "PSG-Başakşehir maçı ertelendi" başlığını atarken, karşılaşmada yaşananlarla ilgili geniş bir haber sundu.

LIBERATION Ülkenin ünlü siyasi gazetesi Liberation maçta yaşananları, "Oyuncular, hakemin ırkçı ifadeleri sonrası sahayı terk etti" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

OUEST-FRANCE Fransız basınından Ouest-France, olaylı gecede yaşananlar için "Paris'te tarihi skandal! Bir hakem ırkçı ifadeler kullanmakla suçlandı" başlığını attı.

LE PARISIEN Paris'in ünlü gazetelerinden Le Parisien da maça geniş yer veren medyalardan biriydi. Site, Fransa Spor Bakanı Maracineanu'nün "Güçlü olan şey, iki takımın da sahadan çıkması" sözlerini manşetine taşıdı. Bakan Maracineanu, Başakşehir'in ırkçılık tepkisini PSG'nin de desteklemesini beğendiğini ifade etti.