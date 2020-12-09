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Saint-Germain- maçını Fransız basını böyle gördü! "Paris'te tarihi skandal"

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'in Saint-Germain'e konuk olduğu mücadelede tarihi anlar yaşandı. Karşılaşmanın 4. hakeminin, Başakşehir yardımcı antrenörü 'ya yönelik ırkçı ifadeleri nedeniyle mücadele yarıda kalırken, Fransız basını da bu maçı bir "dönüm noktası" olarak gördü. İşte detaylar... Son dakika PSG-Başakşehir maçı haberleri

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 08:34 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 08:43
Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Dönüm noktası"

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında Saint-Germain (PSG)-Medipol karşılaşmasında dördüncü hakemin, yardımcı antrenör 'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takımın oyuncuları sahayı terk etti.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Dönüm noktası"

Bu olay sonrası sosyal medya üzerinden birçok futbolcu ve kulüp, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşarak Webo'ya destek verdi.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Dönüm noktası"

UEFA tarafından 9 Aralık Çarşamba gününe ertelenen karşılaşma, Fransız basınında da geniş yankı uyandırdı. İşte atılan o başlıklar...

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Dönüm noktası"

L'EQUIPE

Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe, 'nun 4. hakeme yönelik "Neden 'Negro' dedin?" sözlerini manşetine taşıdı.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Dönüm noktası"

LE FIGARO

Fransa'nın siyasi gazetelerinden Le Figaro, maçla ilgili haberinde "PSG- ertelendi. Bir hakem ırkçı ifadeler kullanmakla suçlandı... Dönüm noktası olacak bir gecenin özeti" başlığını kullandı.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Dönüm noktası"

FOOT MERCATO

Fransız futbol sitesi Foot Mercato, "PSG- maçı ertelendi" başlığını atarken, karşılaşmada yaşananlarla ilgili geniş bir haber sundu.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Dönüm noktası"

LIBERATION

Ülkenin ünlü siyasi gazetesi Liberation maçta yaşananları, "Oyuncular, hakemin ırkçı ifadeleri sonrası sahayı terk etti" başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Dönüm noktası"

OUEST-FRANCE

Fransız basınından Ouest-France, olaylı gecede yaşananlar için "'te tarihi skandal! Bir hakem ırkçı ifadeler kullanmakla suçlandı" başlığını attı.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Dönüm noktası"

LE PARISIEN

'in ünlü gazetelerinden Le Parisien da maça geniş yer veren medyalardan biriydi. Site, Fransa Spor Bakanı Maracineanu'nün "Güçlü olan şey, iki takımın da sahadan çıkması" sözlerini manşetine taşıdı. Bakan Maracineanu, 'in ırkçılık tepkisini PSG'nin de desteklemesini beğendiğini ifade etti.

Paris Saint-Germain-Başakşehir maçını Fransız basını böyle gördü! "Dönüm noktası"

RMC SPORT

Fransa'nın ünlü spor sitelerinden RMC Sport ise Demba Ba ve Mbappe'nin hakeme tepkisini öne çıkararak, "Demba Ba ve Mbappe'den maçın durması için örnek tavır" ifadelerini kullandı.

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