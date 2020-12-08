PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı sonrası Mbappe'den flaş hamle!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında PSG ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadelede ırkçılık skandalı yaşandı. Temsilcimizde mücadelenin 14. dakikasında yardımcı antrenör Pierre Webo kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 4. hakemi Webo'ya ırkçı söylemde bulundu ve ortalık karıştı.



Kylian Mbappe ve Neymar maçın hakemine büyük tepki gösterirken müsabakaya bir süre ara verildi. Mbappe, 4. hakemin çirkin ifadesinden sonra flaş bir hamlede bulundu.



TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ!

GFFN'nin haberine göre, Kylian Mbappe, 4. hakemin ırkça hareketini protesto etmek için takım arkadaşlarını sahaya çıkmamak için teşvik etti.