Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı sonrası Mbappe'den flaş hamle!

- maçında yaşanan ırkçılık skandalı sonrası Mbappe'den flaş hamle!

Son dakika haberine göre, Şampiyonlar Ligi'nde ile Medipol arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalı sonrası 'den flaş bir hamle geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:02 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:49
PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı sonrası Mbappe'den flaş hamle!

Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadelede ırkçılık skandalı yaşandı. Temsilcimizde mücadelenin 14. dakikasında yardımcı antrenör kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 4. hakemi Webo'ya ırkçı söylemde bulundu ve ortalık karıştı.

ve Neymar maçın hakemine büyük tepki gösterirken müsabakaya bir süre ara verildi. Mbappe, 4. hakemin çirkin ifadesinden sonra flaş bir hamlede bulundu.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ!
GFFN'nin haberine göre, Kylian Mbappe, 4. hakemin ırkça hareketini protesto etmek için takım arkadaşlarını sahaya çıkmamak için teşvik etti.

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