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'nde heyecanı start veriyor!

Temsilcimiz 'in H Grubu'nda yer aldığı UEFA 'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının 3. haftası 3 Kasım Salı (yarın) başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:09
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı start veriyor!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen 'nin gruplarında üçüncü hafta karşılaşmaları, 3 Kasım Salı (yarın) ve 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi , H Grubu'ndaki üçüncü maçında çarşamba günü saat 20.55'te 'nin takımını ağırlayacak.

LİGDE ÜÇÜNCÜ HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI (TSİ) ŞÖYLE:

3 Kasım Salı (Yarın)

20.55 () - ()

20.55 () - ()

23.00 Salzburg (Avusturya) - (Almanya)

23.00 (İspanya) - Inter ()

23.00 (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Olympique Marsilya ()

23.00 Midtjylland (Danimarka) - Ajax (Hollanda)

23.00 Atalanta (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

4 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya)

20.55 Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere)

23.00 Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa)

23.00 Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

23.00 (Belçika) - (Almanya)

23.00 Barcelona (İspanya) - (Ukrayna)

23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya)

23.00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

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