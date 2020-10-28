Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus 0-2 Barcelona | MAÇ SONUCU

0-2 | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda milli futbolcumuz 'ın da formasını giydiği , evinde Messi'li 'yı konuk etti. Mücadele Barça'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:15 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 01:07
Juventus 0-2 Barcelona | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında , evinde 'yı konuk etti. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Barça, 2-0'lık skorla kazandı.

Katalan ekibine galibiyeti getiren goller, 14. dakikada 'nin asistinde Ousmane Dembele ve 90. dakikada penaltıdan Lionel Messi'den geldi.

Juventus'ta milli oyuncumuz karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

MORATA'DAN İLGİNÇ BİR REKOR

Juventus'un İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın karşılaşmada tam 3 golü VAR izlemesi sonrasında iptal edildi. 15, 30 ve 55. dakikalarda ağları sarsan Morata'nın golleri VAR'da incelendikten sonra ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk maçında Ferençvaros'u mağlup eden Barcelona, böylece 2'de 2 yaparak 6 puana yükseldi. Açılış haftasında Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup eden Juventus ise 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. maç haftasında Barcelona, evinde Dinamo Kiev'i konuk edecek. Juventus ise deplasmanda Ferençvaros'a konuk olacak.

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