Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Leipzig 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

Leipzig 2-0 | MAÇ SONUCU

’nde heyecan başladı. Ülkemizi Avrupa arenasında temsil eden 2 kulüpten biri olan Medipol , H grubu ilk hafta mücadelesinde 'nın güçlü ekiplerinden RB Leipzig'e konuk oldu. Kritik mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne puansız başladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Angelino attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 12:26 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 00:41
Leipzig 2-0 Başakşehir | MAÇ SONUCU

H grubu ilk hafta maçında temsilcimiz , deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya geldi. Alman ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri Angelino kaydetti.

16'ncı dakikada Kevin Kampl, savunma arkasına doğru gönderdi. Topla buluşan Angelino, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sert vurdu ve golü buldu: 1-0.

20'nci dakikada Epureanu'nun hatasının ardından topla buluşan Poulsen, pasını Nkunku'ya aktardı. Nkunku topu ceza sahasında bulunan Angelino'ya gönderirken, bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

CAICARA SAKATLIK GEÇİRDİ!
Temsilcimiz Başakşehir'de Junior Caicara talihsiz bir sakatlık yaşadı. Sedyeyle saha dışına alınan yıldız sağ bekin yerine Berkay Özcan oyuna dahil oldu.

Grubun diğer maçında Manchester United, Paris-Saint Germain'i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçlarla Leipzig, H grubunda 3 puanla liderlik koltuğuna otururken, PSG'yi 2-1'le geçen Manchester United aynı puanla 2. sırada yer aldı. Puansız iki takımdan Paris-Saint Germain üçüncü, Başakşehir ise son sırada bulunuyor.

Grubun 2. haftasında Başakşehir evinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacakken, RB Leipzig ise Manchester United deplasmanına konuk olacak.

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