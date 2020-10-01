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'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu. İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan kura çekiminde Medipol 'in rakipleri de belirlendi. Temsilcimiz PSG, Manchester United ve RB Leipzig'in olduğu H grubunda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 18:08 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 19:43
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının sona ermesinin ardından gruplar 'nın Cenevre'de gerçekleştirilen kura çekimiyle gruplar belirlendi.

Temsilcimiz PSG, Manchester United ve RB Leipzig'in olduğu H grubunda yer aldı.

A GRUBU:

Bayern Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotiv Moskova

B GRUBU:

Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Borussia Mönchengladbach

C GRUBU

Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya

D GRUBU:

Liverpool
Ajax
Atalanta
FC Midtjylland

E GRUBU:

Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes

F GRUBU:

Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge

G GRUBU:

Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferencvaros

H GRUBU:

PSG
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir

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