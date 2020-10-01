Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu maçlarının sona ermesinin ardından gruplar UEFA'nın Cenevre'de gerçekleştirilen kura çekimiyle gruplar belirlendi.
Temsilcimiz PSG, Manchester United ve RB Leipzig'in olduğu H grubunda yer aldı.
A GRUBU:
Bayern Münih
Atletico Madrid
Salzburg
Lokomotiv Moskova
B GRUBU:
Real Madrid
Shakhtar Donetsk
Inter
Borussia Mönchengladbach
C GRUBU
Porto
Manchester City
Olympiakos
Marsilya
D GRUBU:
Liverpool
Ajax
Atalanta
FC Midtjylland
E GRUBU:
Sevilla
Chelsea
Krasnodar
Rennes
F GRUBU:
Zenit
Borussia Dortmund
Lazio
Club Brugge
G GRUBU:
Juventus
Barcelona
Dinamo Kiev
Ferencvaros
H GRUBU:
PSG
Manchester United
RB Leipzig
Başakşehir