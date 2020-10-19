Leipzig-Başakşehir maçını 999 taraftar stadyumdan izleyecek!

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.00'de Almanya'nın Leipzig ekibine konuk olacak. Bu karşılaşma öncesi Alman ekibinden seyirci açıklaması geldi. Kulüpten yapılan duyuruya göre son dönemlerde artan corona virüsü vakaları nedeniyle karşılaşma için stadyuma 999 taraftar alınacak.

GRUPLARDA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, son 16 turundan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs 2021'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.