PSG finalde

Pandemi nedeniyle Portekiz'deki Estadio da Luz'da oynanan yarı final mücadelesinde Fransız temsilcisi PSG, Almanya'nın son dönemdeki yükselen kulübü RB Leipzig'i 3-0 mağlup etti. Favori olarak çıktığı mücadeleye hızlı başlayan Thomas Tuchel'in öğrencileri, 13'üncü dakikada Angel Di Maria'nın pasında topu ağlara gönderen Marquinhos'un golüyle 1-0 öne geçti. 42'de bu kez 'Samba-Tango' ortak yapımı bir gol geldi. Neymar'ın pasını Di Maria gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

DI MARIA'DAN BİR GOL, İKİ ASİST

Leipzig karşısında domimant bir oyun ortaya koyan ve rakibine fazla şans tanımayan PSG, 2-0 önde başladığı ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 56'da gecenin yıldızı Di Maria'nın pasında bu kez Juan Bernat ağları havalandırdı ve mücadelenin skorunu belirledi: 3-0. Sahadan farklı galibiyetle ayrılan Fransız devi, Avrupa'nın 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez final biletini aldı. PSG, 23 Ağustos'taki büyük finalde Bayern Münih ya da ülkedaşı Lyon ile oynayacak.