PSG finalde
Pandemi nedeniyle Portekiz'deki Estadio da Luz'da oynanan yarı final mücadelesinde Fransız temsilcisi PSG, Almanya'nın son dönemdeki yükselen kulübü RB Leipzig'i 3-0 mağlup edip finale yükseldi.
Pandemi nedeniyle Portekiz'deki Estadio da Luz'da oynanan yarı final mücadelesinde Fransız temsilcisi PSG, Almanya'nın son dönemdeki yükselen kulübü RB Leipzig'i 3-0 mağlup etti. Favori olarak çıktığı mücadeleye hızlı başlayan Thomas Tuchel'in öğrencileri, 13'üncü dakikada Angel Di Maria'nın pasında topu ağlara gönderen Marquinhos'un golüyle 1-0 öne geçti. 42'de bu kez 'Samba-Tango' ortak yapımı bir gol geldi. Neymar'ın pasını Di Maria gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.
DI MARIA'DAN BİR GOL, İKİ ASİST
Leipzig karşısında domimant bir oyun ortaya koyan ve rakibine fazla şans tanımayan PSG, 2-0 önde başladığı ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 56'da gecenin yıldızı Di Maria'nın pasında bu kez Juan Bernat ağları havalandırdı ve mücadelenin skorunu belirledi: 3-0. Sahadan farklı galibiyetle ayrılan Fransız devi, Avrupa'nın 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez final biletini aldı. PSG, 23 Ağustos'taki büyük finalde Bayern Münih ya da ülkedaşı Lyon ile oynayacak.
- 19.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
PSG finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.