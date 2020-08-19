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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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finalde

PSG finalde

Pandemi nedeniyle Portekiz'deki Estadio da Luz'da oynanan yarı final mücadelesinde Fransız temsilcisi , 'nın son dönemdeki yükselen kulübü Leipzig'i 3-0 mağlup edip finale yükseldi.

Pandemi nedeniyle Portekiz'deki Estadio da Luz'da oynanan yarı final mücadelesinde Fransız temsilcisi , 'nın son dönemdeki yükselen kulübü Leipzig'i 3-0 mağlup etti. Favori olarak çıktığı mücadeleye hızlı başlayan 'in öğrencileri, 13'üncü dakikada Angel 'nın pasında topu ağlara gönderen Marquinhos'un golüyle 1-0 öne geçti. 42'de bu kez 'Samba-Tango' ortak yapımı bir gol geldi. 'ın pasını Di Maria gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

DI MARIA'DAN BİR GOL, İKİ ASİST
Leipzig karşısında domimant bir oyun ortaya koyan ve rakibine fazla şans tanımayan PSG, 2-0 önde başladığı ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 56'da gecenin yıldızı Di Maria'nın pasında bu kez Juan Bernat ağları havalandırdı ve mücadelenin skorunu belirledi: 3-0. Sahadan farklı galibiyetle ayrılan Fransız devi, Avrupa'nın 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde tarihinde ilk kez final biletini aldı. PSG, 23 Ağustos'taki büyük finalde ya da ülkedaşı ile oynayacak.

  1. 19.8.2020
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