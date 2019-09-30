Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Fransa temsilcisi PSG'yi konuk edecek Galatasaray'da Mario Lemina forma giyemeyecek. Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Lemina'nın, yarınki PSG karşılaşmasının kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

Bu sezon transfer edilen Lemina, rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçının 30. dakikasında oyundan çıkmış, Fenerbahçe derbisinde ise 57. dakikada yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."