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18 Eylül 2019, Çarşamba
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'u Valbuena sırtladı!

Olympiakos'u Valbuena sırtladı!

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ekiplerden ile , 2-2 beraberlikle sonuçlandı. 'nin eski oyuncularından Valbuena karşılaşmayı 1 gol 1 asist ile tamamladı.

Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında , 'u konuk etti. Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

İngiliz ekibi, 26. dakikada kazandığı penaltıda ile 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra sahneye çıkan Lucas Moura, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. İlk yarının bitimine 1 dakika kala 44. dakikada Valbuena'nın asistinde Daniel Podence farkı 1'e indirdi ve devreye 2-1'lik Tottenham üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıda 54. dakikada Olympiakos adına kazanılan penaltıda topun başına geçti ve takımına eşitliği getiren golü attı.

Bu sonuçla her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrılmış oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Olympiakos, 1 Ekim'de Kızılyıldız deplasmanına gidecek. Tottenham ise aynı tarihte 'i ağırlayacak.

  1. 18.09.2019
  2. Güncelleme: 18.09.2019 22:47
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