Real Madrid-Bayern Münih maçını Cüneyt Çakır yönetecek
FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek.
İspanya'nın Madrid şehrindeki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
- 29.4.2018 12:24
- Güncelleme: 29.4.2018 12:43
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Tek istediğim beraat"
Toplam 2
Yorum
İzleyici 90 4 Sayın Yıldırım Gönül'den yazıyorum ''GS tarafdarı olarka İstifa et ''Diyorum bu Tiyatrolara kimse inanmaz Sana 20 senede 3 kupa gerisi BOŞ!
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Fenerbahçeli Valbuena'nın golünde top çizgiyi geçti mi?
Toplam 3
Yorum
Warior King Aynı pozisyon hatırlarsanız GS FVB macında oldu gene cakır dısardan gelen topla gol oldu tac olması gerekn pozisyon Gol verildi SAtış var !
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: "Tek istediğim beraat"
Toplam 2
Yorum
azizsin senin kadar fenerbahceyi hizmet eden gelmedi bundan sonrada gelecegini sanmıyorum enazindan ben görmem allah seni basımızdan eksik etmesin
Real Madrid-Bayern Münih maçını Cüneyt Çakır yönetecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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