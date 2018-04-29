Real Madrid-Bayern Münih maçını Cüneyt Çakır yönetecek – Fotomaç – 29 Nisan 2018
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    29 Nisan 2018, Pazar
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    Madrid-Bayern maçını yönetecek

    Real Madrid-Bayern Münih maçını Cüneyt Çakır yönetecek

    kokartlı hakemlerimizden , 'nın Madrid ile 'nın Bayern takımları arasında 1 Mayıs 2018 Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek.

    resmi Twitter adresinden Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Madrid-Bayern arasında oynanacak olan yarı final rövanş karşılaşmasında 'ın düdük çalacağını açıkladı.

    'nın Madrid şehrindeki Santiago Bernabeu Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, ile ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

    'den yapılan açıklama şöyle;

    1. 29.4.2018 12:24
    2. Güncelleme: 29.4.2018 12:43
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