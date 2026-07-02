Musaba müjdesi

Zakaria Ariss ve Siaka Bakayoko transferleriyle kadrosunu güçlendiren Çaykur Rizespor hücum hattına da net takviyeler yapmak istiyor. Yeni Başkan Ali Zeki Saruhan yönetiminde Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Atmacalar, Fenerbahçe'nin Kongo asıllı Hollandalı yıldızı Anthony Musaba'nın transferinde önemli bir mesafe kat etti. Samsunspor formasıyla geçen sezonun ilk devresinde 22 maçta 6 gol atıp 4 asist üreten Musaba, sarı-lacivertlilerde ise 23 maçta 2 kez ağları sarstı ve 6 gol pası verdi. 25 yaşındaki yıldızın 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve güncel piyasa değeri de 7 milyon euro civarında.