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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Rizespor Çaykur Rizespor Casper Hojer ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor Casper Hojer ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Danimarkalı sol bek Casper Hojer ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 13:39
Çaykur Rizespor Casper Hojer ile yollarını ayırdı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Casper Hojer'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

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