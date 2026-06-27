Çaykur Rizespor Casper Hojer ile yollarını ayırdı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Casper Hojer'e teşekkür edilerek, "Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl. Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

Teşekkürler Casper Højer... Dile kolay, Çaykur Rizespor arması altında oyuncu ve kaptan olarak geride kalan 3 yıl… Mücadelen, emeğin ve gösterdiğin profesyonellik için teşekkür ederiz. Yeni yolculuğunda başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler. 💚💙 pic.twitter.com/d8bubrY2BV — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) June 27, 2026