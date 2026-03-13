Rize derbiye hazır

Ligde 4 maçtır namağlup olan, 3'te 3 yapan Çaykur Rizespor, yarın Karadeniz derbisinde oynayacağı Trabzonspor maçına moralli hazırlanıyor. Teknik direktör Recep Uçar, "Her maçta olduğu gibi orada da kendi oyunumuzu icra edip yakaladığımız ritmi, momentumu sürdürmek istiyoruz. Sadece üç maç kazandık, ayaklarımız yere sağlam basmalı" diye umut dağıttı.

Recep Uçar, 3'te 3 yapan takımına rehavet uyarısı yaptı.

ÖZ GÜVENİMİZ ZİRVE YAPTI

Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydin de Trabzonspor karşısında umut dağıttı. Akaydin, "Şu anda takımın öz güveni tamamen yerinde. Takım olarak mutluyuz ve inşallah devamını getiririz" ifadelerini kullandı.