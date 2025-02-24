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Çaykur Rizespor bunu hep yapıyor
Süper Lig'de Samsun karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı son dakikalarda çeviren ve 3-2 kazanan Rize bunu hep yapıyor. Bu sezon daha önce Trabzonspor ve Eyüp karşısında da geriye düşen Karadeniz ekibi, o iki maçı da çevirmişti. Çaykur Rize böylece ligde 3 kez geriden gelerek kazanmayı başardı. Rizespor bir kez de Başakşehir önünde geriye düşüp bir puanı kurtardı.
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