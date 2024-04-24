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Çaykur Rizespor'da Shelvey'in tedavisine başlandı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da antrenmanda sakatlanan Jonjo Shelvey'in tedavisine başlandı. Karadeniz ekibinde Asbaşkan ve Sağlık Komisyonu Başkanı Hasan Türüt, yıldız futbolcunun son durumu hakkında konuştu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 15:58
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Çaykur Rizespor'da Shelvey'in tedavisine başlandı

Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Sağlık Komisyonu Başkanı Hasan Türüt, antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey'de kas ezilmesi, kanama ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Shelvey'in RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenman öncesi aldığı darbeyle sakatlandığını anımsattı.

Oyuncunun muayene ve tetkiklerinin yapıldığını belirten Türüt, "Muayene sonucunda, kas ezilmesi, kanama ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Futbolcumuza 'Geçmiş olsun.' dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

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