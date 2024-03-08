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İlhan Palut: Mithat Pala'nın bileğinde kırık şüphesi var

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 6-2'lik skorla mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, mücadele sonrası yaptığı açıklamada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mithat Pala'nın bileğinde kırık şüphesi olduğunu söyledi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2024 Cuma 22:39
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İlhan Palut: Mithat Pala'nın bileğinde kırık şüphesi var

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Park'ta konuk olduğu Galatasaray'a 6-2 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Mithat Pala'nın bileğinde kırık şüphesi olduğunu belirten Palut, "Mithat Pala için üzgünüz. Bileğinde bir kırık şüphesi var, hastanede kontrolleri yapılıyor. İlk görüntü iç açıcı değil. "Savunma anlamında hiç iyi günümüzde değildik. Çok kötü günümüzdeydik. Ofansif anlamda bir şeyler yapmaya çalıştık, direndik. Böyle kötü deplasmanda böyle kötü defans yaparsanız, belki böyle kötü skor olmaz ama yenilirsiniz. Gelen topların birçoğunun gol olması, hak ettiğimiz yenilgiyi daha ağır bir hale getirdi. Toparlanacağız ve daha iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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