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Çaykur Rizespor İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 16:50 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 16:58
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Çaykur Rizespor İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından taktiksel çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanda yer almayan Benhur Keser'in sağlık durumuna ilişkin ise "Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep maçı öncesi son antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Benhur Keser'in yapılan sol ayak bilek MR tetkiki sonucu tendon zorlanması ve sıkışma teşhisi konulmuş olup, tedavisi devam eden oyuncumuz İstanbulspor maçına yetiştirilmeye çalışılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan teknik direktör Palut'un da doğum günü olduğu anımsatılarak, "Teknik direktörümüz İlhan Palut'un doğum gününü kutlar, başarı dolu, sağlıklı, mutlu yıllar dileriz." denildi.

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