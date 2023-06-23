Ahmed Hassan Rize’ye

Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktörlüğe İlhan Palut'u getirdikten sonra transfere hız verdi. Atmacalar, önceki gün 11 futbolcuyla yollarını ayırırken, dış transferde de harekete geçti. Yeşil-mavililerin, Konyaspor ve geçen sezon Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen Mısırlı Ahmed Hassan'ın temas kurduğu öğrenildi. Olympiakos'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki tecrübeli golcünün Türkiye'de kalmaya sıcak baktığı bildirildi. Hassan, Akdeniz ekibinde boy gösterdiği 28 maçta 11 gol, 1 asist katkısı sağladı. Tecrübeli santrfor, 31 kez milli formayı giyerken, 6 gol kaydetti.