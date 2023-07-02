Haberler Rizespor Rize 12'den vuracak

Rize 12'den vuracak

Sezonu Erzurum kampıyla açan yeşil mavili kulübün başkanı Turgut "Transfer heyeti oluşturduk. Transfer komitesinin süzgecinden geçen isimleri alacağız” diye konuştu.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Rize 12'den vuracak

Süper Lig'in yeni takımlarından Çaykur Rizespor, sezon hazırlıklarına Erzurum kampında başlarken, çalışmalar dün de devam etti. Günü çift idmanla bitiren Karadeniz ekibinde morallerin oldukça yüksek olduğu görüldü. Teknik direktör İlhan Palut, ligde ilk santrayı yapacakları maça kadar fiziksel olarak tüm eksikleri kapatacaklarını kaydetti. Çalışmalarda maksimum verimi almak ve sakatlıkların önüne geçmek için dikkatli program uyguladıklarını da sözlerine ekledi.

ÖNCELİĞİMİZ İDDİALI KADRO

Kulüp başkanı İbrahim Turgut da transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Turgut "Ligde tutunmak için çabalayan değil daha iddialı bir kadro oluşturmaya çalışacağız." dedi. Turgut, "Hocamızın yaptığı çalışmalar paralelinde transferleri gerçekleştireceğiz. Transfer heyeti oluşturduk. Hocanın bilgisi ve isteği doğrultusunda, transfer komitesinin süzgecinden geçtikten sonra transferlerimiz inşallah gerçekleşecek" dedi.

Cenk ATILGAN

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