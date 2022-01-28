Eren Albayrak Rize’de

Çaykur Rizespor, Antalyaspor'dan Eren Albayrak ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Eren Albayrak'a 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Çaykur Rizespor, Antalyaspor'dan Eren Albayrak ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Eren Albayrak'a 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.