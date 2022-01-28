Haberler Rizespor Eren Albayrak Rize’de

Eren Albayrak Rize’de

Çaykur Rizespor, Antalyaspor'dan Eren Albayrak ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Eren Albayrak'a 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2022 Cuma 06:50
Eren Albayrak Rize’de
Çaykur Rizespor, Antalyaspor'dan Eren Albayrak ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllığına Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Eren Albayrak'a 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
DİĞER
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi Burçun büyüledi! Tam bir esmer güzeli!
İzmir'de göçmen kaçakçısı yüzünü gizlese de polisten kaçamadı! Yüzündeki küçücük yara izi ele verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor