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Bülent Korkmaz Trabzonspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, 30. hafta maçında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2022 Cuma 23:15
Bülent Korkmaz Trabzonspor maçı sonrası konuştu!

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, 30. hafta maçında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekipte teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler;

Bu maç bizim kırılma maçımız olabilir. Yani zaten psikolojik olarak dip yapmış bir takım. Oradan takımı ayağa kaldırmak imkansız gibi olacaktı. Bu maç bizim için önemliydi. Kazanmak önemliydi. En önemlisi kazanmak için her şeyi yapmak. Bunu yapmazsanız kazanma şansınız olmaz.

Geldiğim günden beri ilk defa oyuncularımın yüzünde böyle bir kazanma isteği vardı. Bu bizim için bir başlangıç, bunun sonu inşallah iyi biter. Tabi ki, Süper Ligin lideri çok iyi bir takım. Çok yetenekli oyuncuları var. Onları Rize'de yenmek çok önemli.

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