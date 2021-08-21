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Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı canlı

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Karşılaşmanın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Rizespor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:19 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:11
Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı canlı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna start verildi. 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetiyor.


ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ!

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Cemali Sertel, Gökhan Gönül, Yasin Pehlivan, Djokovic, Dabo, Ronaldo Mendes, Alper Potuk, Sabo

Fatih Karagümrük: Viviano, Balkovec, Benatia, Zukanovic, Hedenstad, Efe Tatlı, Biglia, Erhun Öztümer, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic

ÇAYKUR RİZESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'ten itibaren beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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