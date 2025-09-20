Real Madrid 2-0 Espanyol | MAÇ SONUCU - ÖZET

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid evinde Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 19:37 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 19:42
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip, 22. dakikada Eder Gabriel Militao'nun golüyle öne geçti.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Milli oyuncu Arda Güler, 61. dakikada Gonzalo Garcia'nın yerine oyuna dahil oldu.

Lider Real Madrid 15 puanla namağlup serisini sürdürürken, ilk mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.

