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Haberler Real Madrid Leganes 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda'lı R. Madrid deplasmanda galip!

Leganes 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda'lı R. Madrid deplasmanda galip!

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid konuk olduğu Leganes'i 3-0 mağlup etti. Milli yıldızımız mücadeleye ilk 11'de başladı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 22:54 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 23:04
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Leganes 0-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) Arda'lı R. Madrid deplasmanda galip!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti.

La Liga'nın ekonomik değeri en yüksek olan takımı Real Madrid (1 milyar 360 milyon avro) ile en düşük olan takımı Leganes (30 milyon 550 bin) arasındaki mücadelede eflatun-beyazlıların golleri Kylian Mbappe (Dk. 43), Federico Valverde (Dk. 66) ve Jude Bellingham'dan (Dk. 85) geldi.

Ligde bir maçı eksik olan Real Madrid, Leganes karşısında aldığı galibiyetle puanını 30'a çıkararak ikincilikteki yerini korudu ve Celta Vigo deplasmanında berabere kalarak puan kaybeden lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Leganes ise 14 puanla 14. sırada yer aldı.

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ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNADI

Real Madrid'deki milli futbolcu Arda Güler, Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında ilk 11'de sahaya çıktı.

Yaklaşık 9 hafta sonra Real Madrid'de ilk 11 fırsatını tekrar yakalayan Arda, 75. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Arda, maçta iki kez gole çok yaklaşsa da son vuruşta başarılı olamadı.

La Liga'da bu sezon golü olmayan milli futbolcu şimdiye kadar 4 maçta ilk 11'de çıkarken, az süre alması zaman zaman polemik konusu oluyor.

İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacakları Liverpool maçını düşünerek, Arda ve Dani Ceballos'a Leganes maçında ilk 11'de şans verdiğini, İngiltere'deki maçta Luka Modric ve Brahim Diaz'ı oynatacağını iddia etti.

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