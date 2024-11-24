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Haberler İspanya La Liga Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım...

Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım...

İspanya La Liga 14. hafta maçında Leganes deplasmanına konuk olan Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler maça ilk 11'de başladı. Arda maçta attığı bir çalımla tribünlerden büyük alkış topladı. İşte o anlar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 21:30 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 21:43
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Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım...

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Legane'e konuk olduğu La Liga 14. hafta maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

Arda, mücadelede attığı bir çalımla hem rakibini üzdü hem de tribünlerden alkış topladı.

İşte genç yıldızın attığı o çalım...

Arda Güler ilk yarıdaki performansıyla da dikkat çekti:

• 21/24 pas isabeti

• 4/4 dripling

• 5/6 ikili mücadele

• 2 isabetli şut

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