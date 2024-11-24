Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım...

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Legane'e konuk olduğu La Liga 14. hafta maçında sahaya ilk 11'de çıktı.

Arda, mücadelede attığı bir çalımla hem rakibini üzdü hem de tribünlerden alkış topladı.

İşte genç yıldızın attığı o çalım...

Arda Güler ilk yarıdaki performansıyla da dikkat çekti: