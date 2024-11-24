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Haberler Real Madrid Carlo Ancelotti'den maç sonu Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Carlo Ancelotti'den maç sonu Arda Güler'e övgü dolu sözler!

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup etti. Eflatun beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti karşılaşma sonrası ilk 11'de yer alan Arda Güler'e övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 00:07
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Carlo Ancelotti'den maç sonu Arda Güler'e övgü dolu sözler!

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Real Madrid'de ilk 11 fırsatını tekrar yakalayan Arda Güler, Valverde'nin golünde asist yaparken 75 dakikada sahada kaldı. Milli yıldız yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Galibiyet sonrası konuşan Carlo Ancelotti Arda Güler'in oyununa övgü dolu sözler söyledi.

"BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Ancelotti, "Arda Güler yaratıcılığıyla bize çok yardımcı oldu, gol atmaya da çok yaklaştı." ifadelerini kullandı.

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