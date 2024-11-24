Carlo Ancelotti'den maç sonu Arda Güler'e övgü dolu sözler!

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid deplasmanda Leganes'i 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Real Madrid'de ilk 11 fırsatını tekrar yakalayan Arda Güler, Valverde'nin golünde asist yaparken 75 dakikada sahada kaldı. Milli yıldız yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Galibiyet sonrası konuşan Carlo Ancelotti Arda Güler'in oyununa övgü dolu sözler söyledi.

"BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Ancelotti, "Arda Güler yaratıcılığıyla bize çok yardımcı oldu, gol atmaya da çok yaklaştı." ifadelerini kullandı.