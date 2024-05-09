Haberler Real Madrid Arda Güler'e büyük şok! Eger Şampiyonla Ligi finalinde süre alamazsa...

Arda Güler'e büyük şok! Eger Şampiyonla Ligi finalinde süre alamazsa...

Milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Bu dev maç öncesi Arda Güler ile ilgili ortaya çıkan o gerçek futbolseverleri hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 11:33
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Arda Güler'e büyük şok! Eger Şampiyonla Ligi finalinde süre alamazsa...

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid sahasında Bayern Münih'i 2-2'nin rövanşında 2-1'lik skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Arda Güler'e büyük şok! Eger Şampiyonla Ligi finalinde süre alamazsa...

Finalde milli yıldızımız Arda Güler'in formasını terlettiği Real Madrid ile bir başka A Milli Takım yıldızı olan Salih Özcan'ın görev aldığı Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Bu anlamda dev maç Türk futbolseverler için de büyük önem arz ediyor.

Arda Güler'e büyük şok! Eger Şampiyonla Ligi finalinde süre alamazsa...

Diğer yandan Arda Güler ile ilgili ortaya çıkan o gerçek gündeme oturdu. Carlo Ancelotti'nin, Borussia Dortmund maçında genç yeteneğe süre vermemesi halinde Arda'ya Şampiyonlar Ligi başarısının dahil edilemeyeceği aktarıldı.

Arda Güler'e büyük şok! Eger Şampiyonla Ligi finalinde süre alamazsa...

İŞTE UEFA'NIN O KURALI:

Milliyet'in derlediği habere göre UEFA'nın 2022 yılında uygulamaya başladığı kuralla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyalarının geçersiz sayıldığı aktarıldı. Bu kurala ilk takılan oyuncular yine Real Madrid'den olmuştu.

Arda Güler'e büyük şok! Eger Şampiyonla Ligi finalinde süre alamazsa...

Başkent ekibinin şampiyonluğu sonrası UEFA'dan yapılan açıklamada Lunin ile Isco'nun madalyalarının forma giymemeleri nedeniyle geçersiz sayıldığı aktarılmıştı.

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