İspanyollar'dan Arda Güler için dikkat çeken manşet! "Ramazan'da oruç tutarken hocası..."

"HARİKA BİR GOL" Arda Güler Bernabeu'dan takım arkadaşları ve Ancelotti tarafından alkışlanarak ve desteklenerek ayrıldı. Bu hiç de azımsanacak bir başarı değil, üstelik sahada sadece beş dakika kalabilmişken. İyi bir kesme vuruşla harika bir gol atması ve muazzam yeteneğini özetleyen isabetli bir vuruş yapması daha da önemli.

"TAKIMIN ONA DUYDUĞU SEVGİYİ GÖSTEREN BİR GOL" Bernabeu'yu çılgına çeviren ve takımın genç oyuncuya duyduğu sevgiyi de gösteren bir gol. İlginçtir ki, Türk oyuncu, onunla birlikte koşan tüm takım kutlama yapmasına rağmen aralarında en soğuk olanıydı. Valdebebas içinden söylenenlere göre her geçen gün daha fazla açılsa da Arda, çok utangaç bir insan. Ancak, Real Madrid'de attığı ilk gol gibi asla unutamayacağı bir olayda bile duygusunu dışarıya belli etmese de daha sonra çevresindekilere itiraf ettiği gibi, içten içe çok heyecanlıydı.