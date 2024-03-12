İspanyollar'dan Arda Güler için dikkat çeken manşet! "Ramazan'da oruç tutarken hocası..."
Milli yıldızımız Arda Güler, Real Madrid'in La Liga'da Celta Vigo'yu konuk ettiği mücadelede ağları havalandırarak yeni takımındaki ilk golünü atmayı başarmıştı. Arda'nın bu golü İspanya'da manşetleri süslemişti. Son olarak ülkede futbolcunun Ramazan ayındaki durumu ile ilgili atılan o manşet gündem oldu. İşte detaylar...
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"HARİKA BİR GOL"
Arda Güler Bernabeu'dan takım arkadaşları ve Ancelotti tarafından alkışlanarak ve desteklenerek ayrıldı. Bu hiç de azımsanacak bir başarı değil, üstelik sahada sadece beş dakika kalabilmişken. İyi bir kesme vuruşla harika bir gol atması ve muazzam yeteneğini özetleyen isabetli bir vuruş yapması daha da önemli.
"TAKIMIN ONA DUYDUĞU SEVGİYİ GÖSTEREN BİR GOL"
Bernabeu'yu çılgına çeviren ve takımın genç oyuncuya duyduğu sevgiyi de gösteren bir gol. İlginçtir ki, Türk oyuncu, onunla birlikte koşan tüm takım kutlama yapmasına rağmen aralarında en soğuk olanıydı. Valdebebas içinden söylenenlere göre her geçen gün daha fazla açılsa da Arda, çok utangaç bir insan. Ancak, Real Madrid'de attığı ilk gol gibi asla unutamayacağı bir olayda bile duygusunu dışarıya belli etmese de daha sonra çevresindekilere itiraf ettiği gibi, içten içe çok heyecanlıydı.
"ARDA'YA UYGULANAN FİZİK YÜKLEMESİ BAŞARILI OLDU!"
Arda Güler hâlâ öğrenme sürecinde olduğunu hissediyor. Meslektaşlarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyor ve her gün çalışan, çok istikrarlı bir çocuk. Madrid'e geldiğinde fiziksel düzeyde bir futbolcu olan Rodrygo ile yaptığı plana çok benzeyen planı meyvelerini vermeye başlıyor.
DNA'sının aynı olmasına rağmen şişmanlamış bir oyuncu. o: hafif ve kaygan bir oyuncu. Madrid'deki başlangıcı sakatlıklar nedeniyle zordu, ancak kendini göstermeye başlıyor ve Casa Blanca'da Bernabéu'da başarılı olabileceğine inanıyorlar. Onun kendisine sunulan mücadeleye hazır olduğunu görüyorlar: beyazlar kulübünde bir yer kazanmak. Çünkü çok fazla hırsı var.
SOYUNMA ODASINDA DAHA FAZLA COŞKU YAŞANDI
Soyunma odasına vardığında, takım arkadaşları genç Türk için bir parti daha hazırladı. Oyuncular geçen süreç boyunca çocuğun acı çektiğini gördüler ve bu yüzden kendilerini ona adadılar. Belki de Vinicius'un ilk golünden bu yana benzer bir şey yaşanmadı, ancak bu durumda Arda'nın herkesin sevgisini kazanmak için daha fazla zamanı oldu.
ARDA GÜLER'İN HOCASI RÜDIGER!
Ramazan ayının başlamsıyla beraber Arda Güler için de 1 aylık yeni bir dönem başlıyor. 9 Nisan'a kadar sürecek bu dönemde oruç zamanını nasıl geçireceğini hep birlikte göreceğiz. Hiç şüphesiz soyunma odasında diğer arkadaşları gibi ona yardımcı olacak birde hocası Antonio Rüdiger var.
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