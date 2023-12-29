Haberler Real Madrid İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısını kabus gibi geçirdi. Eflatun-beyazlılarda henüz resmi bir maçta sahaya çıkamayan 18 yaşındaki oyuncuya İspanya'dan 3 kulüp kiralık olarak talip oldu. Real Madrid'in transfer kararını verdiği Arda Güler hakkında sürpriz bir Suudi Arabistan gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 10:59 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 11:11
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BURAK ŞENTÜRK
İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

Yaz transfer sezonunda İspanyol devine imza atan genç yıldız, üst üste yaşadığı sakatlıklarla hayal kırıklığı yaşadı.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

Sezon başındaki ABD kampında dizinden sorun yaşayan 18 yaşındaki oyuncu, menisküs ameliyatı oldu.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

2 aylık bir tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayan Arda Güler, bu kez de adale sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

Büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan A Milli oyuncu, henüz resmi bir maçta forma giyemedi.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kiralanması gündeme gelen Arda Güler'e 3 talip çıktı.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

REAL MADRID'DEN KARAR ÇIKTI!
Villarreal, Celta Vigo ve Las Palmas'ın genç futbolcuyu kiralamak istediği öne sürüldü.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

İspanyol devi Real Madrid'in Arda Güler'in gelişimine odaklandığı ve bu sezon için kiralama seçeneğini düşünmediği ifade edildi.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

SUUDİ ARABİSTAN'A GÖTÜRÜLEBİLİR!
Uzun bir süredir sahalardan uzak kalan 18 yaşındaki yıldızın 2024'ün başında geri dönmesi bekleniyor.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

Mundiario'da yer alan habere göre; İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'in Atletico Madrid ile Arabistan'da oynayacağı yarı final maçına Arda Güler'in de götürülebileceği belirtildi.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

Arda Güler'in geri dönmek için oldukça çabaladığı ve düzenli antrenmanlar yaptığı kaydedildi.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

AVRUPA ŞAMPİYONASI HEDEFİ VAR!
A Milli yıldız, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda kalitesini ortaya koymak ve güven kazanmak istiyor.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Arda Güler'e güveniyor ve turnuvada kalitesinden faydalanmayı amaçlıyor.

İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...

Bunun için çalışmalarını sürdüren Arda Güler, 2024 senesinde sezonun ilk yarısında yaşadıklarını tersine çevirmeyi hedefliyor.

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