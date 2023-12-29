İspanya'dan flaş Arda Güler iddiası! Arabistan'a...
Son dakika spor haberi: Real Madrid'de forma giyen A Milli yıldızımız Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sezonun ilk yarısını kabus gibi geçirdi. Eflatun-beyazlılarda henüz resmi bir maçta sahaya çıkamayan 18 yaşındaki oyuncuya İspanya'dan 3 kulüp kiralık olarak talip oldu. Real Madrid'in transfer kararını verdiği Arda Güler hakkında sürpriz bir Suudi Arabistan gelişmesi yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 10:59 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 11:11
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2 aylık bir tedavi sürecinin ardından antrenmanlara başlayan Arda Güler, bu kez de adale sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldı.
Büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan A Milli oyuncu, henüz resmi bir maçta forma giyemedi.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde kiralanması gündeme gelen Arda Güler'e 3 talip çıktı.
REAL MADRID'DEN KARAR ÇIKTI!
Villarreal, Celta Vigo ve Las Palmas'ın genç futbolcuyu kiralamak istediği öne sürüldü.
İspanyol devi Real Madrid'in Arda Güler'in gelişimine odaklandığı ve bu sezon için kiralama seçeneğini düşünmediği ifade edildi.
SUUDİ ARABİSTAN'A GÖTÜRÜLEBİLİR!
Uzun bir süredir sahalardan uzak kalan 18 yaşındaki yıldızın 2024'ün başında geri dönmesi bekleniyor.
Mundiario'da yer alan habere göre; İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'in Atletico Madrid ile Arabistan'da oynayacağı yarı final maçına Arda Güler'in de götürülebileceği belirtildi.
Arda Güler'in geri dönmek için oldukça çabaladığı ve düzenli antrenmanlar yaptığı kaydedildi.
AVRUPA ŞAMPİYONASI HEDEFİ VAR!
A Milli yıldız, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda kalitesini ortaya koymak ve güven kazanmak istiyor.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da Arda Güler'e güveniyor ve turnuvada kalitesinden faydalanmayı amaçlıyor.
Bunun için çalışmalarını sürdüren Arda Güler, 2024 senesinde sezonun ilk yarısında yaşadıklarını tersine çevirmeyi hedefliyor.
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