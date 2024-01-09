TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!
Son dakika transfer haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve transferiyle büyük yankı uyandıran Arda Güler, gündem olmaya devam ediyor. İspanyol basını, milli yıldıza talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Eflatun-beyazlılara transferiyle büyük ses getiren Arda'nın Real Madrid kariyeri şanssız başladı.
18 yaşındaki futbolcu, sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.
Yıldız oyuncu, Real Madrid formasıyla ilk maçına 6 Ocak'ta Arandina ile oynanan İspanya Kral Kupası karşılaşmasıyla çıktı.
Maça ilk 11'de başlayan ve 59 dakika sahada kalan Arda, performansıyla beğeni topladı.
İspanya Süper Kupası son 16 turunda Atletico Madrid ile oynanacak mücadelenin kadrosuna da dahil edilen milli oyuncuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
VILLARREAL İSTİYOR
Sport kaynaklı haberde; La Liga ekibi Villarreal'in Arda Güler'i transfer etmek istediği yazıldı.
Haberde Real Madrid'in Arda için henüz kararını vermediği ancak ayrılığa onay vermelerinin pek mümkün gözükmediği belirtildi.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 1 maça çıktı.
Arda'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
18 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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