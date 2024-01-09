Haberler Real Madrid TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

Son dakika transfer haberi: Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve transferiyle büyük yankı uyandıran Arda Güler, gündem olmaya devam ediyor. İspanyol basını, milli yıldıza talip olan takımı açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 13:07
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

Sezon başında çok sayıda oyuncusuyla vedalaşan Fenerbahçe'de ayrılığı en çok konuşulan isim Arda Güler oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, Real Madrid'e transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

İspanyol devi, Arda Güler transferi için Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %25 pay karşılığında anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

Eflatun-beyazlılara transferiyle büyük ses getiren Arda'nın Real Madrid kariyeri şanssız başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

18 yaşındaki futbolcu, sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kaldı.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

Yıldız oyuncu, Real Madrid formasıyla ilk maçına 6 Ocak'ta Arandina ile oynanan İspanya Kral Kupası karşılaşmasıyla çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

Maça ilk 11'de başlayan ve 59 dakika sahada kalan Arda, performansıyla beğeni topladı.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

İspanya Süper Kupası son 16 turunda Atletico Madrid ile oynanacak mücadelenin kadrosuna da dahil edilen milli oyuncuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

VILLARREAL İSTİYOR

Sport kaynaklı haberde; La Liga ekibi Villarreal'in Arda Güler'i transfer etmek istediği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

Haberde Real Madrid'in Arda için henüz kararını vermediği ancak ayrılığa onay vermelerinin pek mümkün gözükmediği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 1 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Arda Güler'e beklenmedik talip!

Arda'nın kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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