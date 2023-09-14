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Arda başladı

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlıların ABD kampında sakatlanmıştı. İspanyol basını, Arda'nın sakatlığını atlattığını ve takımla idmanlara başladığını duyurdu. Genç yıldızın, 27 Eylül'deki Las Palmas maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Arda başladı
Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlıların ABD kampında sakatlanmıştı. İspanyol basını, Arda'nın sakatlığını atlattığını ve takımla idmanlara başladığını duyurdu. Genç yıldızın, 27 Eylül'deki Las Palmas maçının kadrosunda olması bekleniyor.
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