Arda başladı

Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlıların ABD kampında sakatlanmıştı. İspanyol basını, Arda'nın sakatlığını atlattığını ve takımla idmanlara başladığını duyurdu. Genç yıldızın, 27 Eylül'deki Las Palmas maçının kadrosunda olması bekleniyor.
Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlıların ABD kampında sakatlanmıştı. İspanyol basını, Arda'nın sakatlığını atlattığını ve takımla idmanlara başladığını duyurdu. Genç yıldızın, 27 Eylül'deki Las Palmas maçının kadrosunda olması bekleniyor.