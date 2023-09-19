Carlo Ancelotti duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler'den sevindiren haber

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Bundesliga ekibi Union Berlin'i ağırlayacak.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Bundesliga ekibi Union Berlin'i ağırlayacak.
İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında soruları yanıtlayan Carlo Ancelotti, Arda Güler'in pazartesi günü takım antrenmanlarına başlayacağını söyledi.
Ancelotti yaptığı açıklamalarda, "Arda pazartesi günü takımla çalışmaya başlayacak. Şu anda iyi hissediyor ve iyi çalışıyor. Tedavisinin son aşamasında." ifadelerini kullandı.
Real Madrid'in sezon öncesinde kampında sakatlanan Arda Güler, dizinden ameliyat olmuştu.
İspanyol devi Arda'yı 20 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ayrıca sözleşmede 10 milyon euro bonus maddesi ve sonraki satıştan yüzde 20 pay bulunuyor.