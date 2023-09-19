Haberler Real Madrid Carlo Ancelotti duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler'den sevindiren haber

Carlo Ancelotti duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler'den sevindiren haber

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den, Real Madrid'in yolunu tutan genç yetenek Arda Güler sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Son olarak İspanyol devinde teknik direktör Carlo Ancelotti, yıldız isimle ilgili sevindiren haberi paylaştı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 14:56
Carlo Ancelotti duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler'den sevindiren haber

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Bundesliga ekibi Union Berlin'i ağırlayacak.

Carlo Ancelotti duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler'den sevindiren haber

İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Carlo Ancelotti duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler'den sevindiren haber

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Carlo Ancelotti, Arda Güler'in pazartesi günü takım antrenmanlarına başlayacağını söyledi.

Carlo Ancelotti duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler'den sevindiren haber

Ancelotti yaptığı açıklamalarda, "Arda pazartesi günü takımla çalışmaya başlayacak. Şu anda iyi hissediyor ve iyi çalışıyor. Tedavisinin son aşamasında." ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler'den sevindiren haber

Real Madrid'in sezon öncesinde kampında sakatlanan Arda Güler, dizinden ameliyat olmuştu.

Carlo Ancelotti duyurdu! Real Madrid'de Arda Güler'den sevindiren haber

İspanyol devi Arda'yı 20 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ayrıca sözleşmede 10 milyon euro bonus maddesi ve sonraki satıştan yüzde 20 pay bulunuyor.

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