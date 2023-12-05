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Fenomen Arda

Avrupa'da yılın en iyi genç futbolcusuna verilen Golden Boy ödülünün bu yılki sahibi Jude Bellingham, Tuttosport'a açıklamalarda konuştu. Arda Güler'den övgüyle bahseden İngiliz yıldız, bir sonraki Golden Boy ödülü için favorilerden biri olduğunu söyledi. Bellingham "Golden Boy için üç isim söyleyeceğim. Öncelikle Arda Güler. O bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz. Sonrasında Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaş Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe" ifadelerini kullandı. Büyük umutlarla transfer edilen Arda, sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 06:50
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Fenomen Arda
Avrupa'da yılın en iyi genç futbolcusuna verilen Golden Boy ödülünün bu yılki sahibi Jude Bellingham, Tuttosport'a açıklamalarda konuştu. Arda Güler'den övgüyle bahseden İngiliz yıldız, bir sonraki Golden Boy ödülü için favorilerden biri olduğunu söyledi. Bellingham "Golden Boy için üç isim söyleyeceğim. Öncelikle Arda Güler. O bir fenomen. Antrenmanlarda onu görüyoruz ve büyüleniyoruz. Sonrasında Borussia Dortmund'dan eski takım arkadaş Jamie Bynoe-Gittens ve son olarak kardeşim Jobe" ifadelerini kullandı. Büyük umutlarla transfer edilen Arda, sakatlığı nedeniyle henüz forma giyemedi.
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