Trent Alexander-Arnold Real Madrid yolcusu

Trent Alexander-Arnold için Real Madrid iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Liverpool ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu Real Madrid'in kıskacına aldığı belirtildi.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD İÇİN REAL MADRID İDDİASI

Öte yandan Fichajes haberinde, Real Madrid'in Trent Alexander-Arnold için ödeyeceği rakamın 80 milyon euro olduğunu öne sürdü.

25 yaşındaki futbolcunun, Dani Carvajal'in yerini alacağı ve bu büyüklükte bir teklifin, Alexander-Arnold'un Liverpool ile sözleşme yenileme olasılığını bitireceği vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Trent Alexander-Arnold 3 asistlik skor katkısı verdi.