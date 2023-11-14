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Trent Alexander-Arnold Real Madrid yolcusu

Son dakika spor haberleri... Real Madrid, Liverpool forması giyen İngiliz oyuncu Trent Alexander-Arnold'a kancayı taktı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 15:46
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Trent Alexander-Arnold Real Madrid yolcusu

Trent Alexander-Arnold için Real Madrid iddiaları bir kez daha gündeme geldi. Liverpool ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu Real Madrid'in kıskacına aldığı belirtildi.

TRENT ALEXANDER-ARNOLD İÇİN REAL MADRID İDDİASI

Öte yandan Fichajes haberinde, Real Madrid'in Trent Alexander-Arnold için ödeyeceği rakamın 80 milyon euro olduğunu öne sürdü.

25 yaşındaki futbolcunun, Dani Carvajal'in yerini alacağı ve bu büyüklükte bir teklifin, Alexander-Arnold'un Liverpool ile sözleşme yenileme olasılığını bitireceği vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Trent Alexander-Arnold 3 asistlik skor katkısı verdi.

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