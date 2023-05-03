Real Madrid'de Xabi Alonso sesleri!

Yaklaşık 7 ay önce Bayer Leverkusen ile anlaşmaya varan Xabi Alonsa, burada gösterdiği performansla futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Son olarak ise Almanların önde gelen gazetelerinden Bild, Xabi Alonso için Real Madrid ihtimalini manşetine taşıdı.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, La Liga'da Barcelona'nın gerisinde kalsa da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmayı başardı. Buna rağmen teknik adamın İspanyol devinden ayrılığının gündemde olduğu vurgulandı.

Diğer yandan Bild, Ancelotti'nin vedası halinde Real Madrid için en ideal ayadan Xabi Alonso olduğunu aktardı.

