Haberler Real Madrid Real Madrid'de Xabi Alonso sesleri!

Real Madrid'de Xabi Alonso sesleri!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'ın başında gösterdiği performansla dikkat çeken Xabi Alonso için flaş bir iddia ortaya atıldı. Carlo Ancelotti ile yolları ayırmayı düşünen Real Madrid'in takımın başında Xabi Alonso'yu getirmek istediği aktarıldı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:29
Real Madrid'de Xabi Alonso sesleri!

Yaklaşık 7 ay önce Bayer Leverkusen ile anlaşmaya varan Xabi Alonsa, burada gösterdiği performansla futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Son olarak ise Almanların önde gelen gazetelerinden Bild, Xabi Alonso için Real Madrid ihtimalini manşetine taşıdı.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, La Liga'da Barcelona'nın gerisinde kalsa da Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmayı başardı. Buna rağmen teknik adamın İspanyol devinden ayrılığının gündemde olduğu vurgulandı.

Diğer yandan Bild, Ancelotti'nin vedası halinde Real Madrid için en ideal ayadan Xabi Alonso olduğunu aktardı.

DİĞER
Son dakika: Premier Lig'de Londra derbisinde Arsenal rakibi Chelsea'yi yıktı geçti! Bir ilk yaşandı...
Hilal Altınbilek ile sevgilisi Mehmet Can Uzun tatilde! Aşka geldi ilk kez paylaştı işte yerli Angelina Jolie’nin Metin Hara'dan sonraki yeni aşkı
Boey o listeye girdi! İlgilenen takımlar...
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
R. Madrid'de Kroos hakkında flaş karar!
Real Madrid yarı finalde!
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Sivasspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:16
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer... F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer... 12:16
Milan - Cremonese maçı saat kaçta? Milan - Cremonese maçı saat kaçta? 12:10
Monza - Roma maçı saat kaçta? Monza - Roma maçı saat kaçta? 12:08
Lazio - Sassuolo maçı saat kaçta? Lazio - Sassuolo maçı saat kaçta? 12:05
Hellas Verona - Inter maçı saat kaçta? Hellas Verona - Inter maçı saat kaçta? 12:02
Daha Eski
Salernitana - Fiorentina maçı saat kaçta? Salernitana - Fiorentina maçı saat kaçta? 11:58
Pena için transfer kararı verildi! G.Saray... Pena için transfer kararı verildi! G.Saray... 11:56
Sampdoria - Torino maçı saat kaçta? Sampdoria - Torino maçı saat kaçta? 11:54
Juventus - Lecce maçı saat kaçta? Juventus - Lecce maçı saat kaçta? 11:51
Atalanta - Spezia maçı saat kaçta? Atalanta - Spezia maçı saat kaçta? 11:48
Beşiktaş'a James transferinde sürpriz engel! Beşiktaş'a James transferinde sürpriz engel! 11:45