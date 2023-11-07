Real Madrid taraftarları sabırsız! 'Arda Güler'i oynatın'

Real Madrid'in futbolcusu Arda Güler, Vallecano maçında ilk kez başkent ekibinin resmi maç kadrosunda yer aldı.
Real Madrid'in futbolcusu Arda Güler, Vallecano maçında ilk kez başkent ekibinin resmi maç kadrosunda yer aldı.
Milli futbolcu teknik direktör Ancelotti'nin oyuna almaması sebebiyle ilk resmi maçına çıkma şansını yakalayamadı.
Ancak Rayo Vallecano mücadelesinde Jude Bellingham'ın sol omzunun üzerine düşmesinin ardından bir süre yerden kalkamadıktan sonra maça devam etmesi şüphe uyandırdı.
BELLINGHAM BRAGA MAÇINDA ŞÜPHELİ!
Real Madrid tarafından yapılan tetkiklerin ardından İngiliz orta sahanın sol omzunun çıktığı, Braga maçında oynayıp oynamayacağının ise şüpheli olduğu bildirildi.
"ARDA GÜLER'İ OYNATIN"
Birçok Real Madrid taraftarının Arda Güler paylaşımın altında "Bellingham'ı dinlendirin, Arda'yı oynatın" çağrısında bulunduğu görüldü.
Lider Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Braga ile karşılaşacak. Mücadele 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'da başlayacak.