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Real Madrid taraftarları sabırsız! 'Arda Güler'i oynatın'

Son dakika spor haberi: Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, sakatlığını atlatmasının ardından forma bekliyor. Rayo Vallecano maçında maç kadrosunda yer alan 18 yaşındaki oyuncu, gözünü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasına çevirdi. İspanyol devinde taraftarlar da Arda Güler için kulübe çağrı yaptı. İşte detaylar...

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 09:32
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Real Madrid taraftarları sabırsız! 'Arda Güler'i oynatın'

Real Madrid'in futbolcusu Arda Güler, Vallecano maçında ilk kez başkent ekibinin resmi maç kadrosunda yer aldı.

Real Madrid taraftarları sabırsız! 'Arda Güler'i oynatın'

Milli futbolcu teknik direktör Ancelotti'nin oyuna almaması sebebiyle ilk resmi maçına çıkma şansını yakalayamadı.

Real Madrid taraftarları sabırsız! 'Arda Güler'i oynatın'

Ancak Rayo Vallecano mücadelesinde Jude Bellingham'ın sol omzunun üzerine düşmesinin ardından bir süre yerden kalkamadıktan sonra maça devam etmesi şüphe uyandırdı.

Real Madrid taraftarları sabırsız! 'Arda Güler'i oynatın'

BELLINGHAM BRAGA MAÇINDA ŞÜPHELİ!
Real Madrid tarafından yapılan tetkiklerin ardından İngiliz orta sahanın sol omzunun çıktığı, Braga maçında oynayıp oynamayacağının ise şüpheli olduğu bildirildi.

Real Madrid taraftarları sabırsız! 'Arda Güler'i oynatın'

"ARDA GÜLER'İ OYNATIN"
Birçok Real Madrid taraftarının Arda Güler paylaşımın altında "Bellingham'ı dinlendirin, Arda'yı oynatın" çağrısında bulunduğu görüldü.

Real Madrid taraftarları sabırsız! 'Arda Güler'i oynatın'

Lider Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu dördüncü maçında Braga ile karşılaşacak. Mücadele 8 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'da başlayacak.

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