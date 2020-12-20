Haberler Real Madrid Eibar Real Madrid 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 14. hafta karşılaşmasında sahasında 'i konuk etti. Deplasman ekibi mücadeleyi 3-1 kazanarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri , Modric ve kaydetti. Eibar'ın tek golü Kike'den geldi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 01:04
Eibar Real Madrid 1-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 'nın 14. haftasında , deplasmanda ile kozlarını paylaştı. Municipal de Ipurua Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-1 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 6. dakikada ,13. dakikada Benzema'nın asistinde Modric ve 90+2. dakikada yine Benzema'nın asistinde 'den geldi. Eibar'ın tek sayısını ise 28. dakikada Kike kaydetti.

Üst üste 4. galibiyetini alan Real Madrid, 29 puanla 2. sıraya yerleşti. 2 maç sonra yenilen Eibar ise 15 puanda kaldı.

La Liga'nın 15. haftasında Real Madrid evinde Granada'yı ağırlayacak. Eibar ise deplasmanda Alaves'e konuk olacak.

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