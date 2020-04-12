Hazard'dan corona virüsü itirafı! "Bizden daha kötü..." - Son dakika Real Madrid haberleri - Fotomaç
12 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Real Madrid Hazard'dan corona virüsü itirafı! "Bizden daha kötü..."

'dan corona virüsü itirafı! "Bizden daha kötü..."

Hazard'dan corona virüsü itirafı! "Bizden daha kötü..."

İspanyol devi 'in yıldız ismi Eden , corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, kendisini şanslı insanlardan biri olarak gördüğünü ifade etti. Corona virüsünden korkmadığını belirten Belçikalı futbolcu, daha zor durumdaki insanları düşündüğünü söyledi. (foromac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle 'daki evinde izole bir yaşam süren 'in yıldız ismi Eden , karantina günlerini anlattı. Sakatlığı nedeniyle verimli çalışmalar yapamadığını belirten Belçikalı yıldız, RTBF'ye verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:

"BİZDEN DAHA KÖTÜ GÜNLER GEÇİRENLER VAR"
Büyük bir bahçemiz var. Elimizden geleni yapıyoruz ve bahçede çok oynuyoruz. Çocuklar çevrimiçi olarak okula devam ediyor. Bizden daha kötü günler geçirenler var. O yüzden şikayet edemeyiz.

"EKMEK YEMEMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM!"
Benim için karmaşık bir dönem. Çok fazla yememeye çalışıyorum. Ekmek yememek için kilerden uzak duruyorum. Ama bu emin olun kolay değil. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Çevrimiçi fizyo ile çalışıyorum. Ayak bileğimi güçlendirmeye gayret gösteriyorum.

  1. 12.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hazard'dan corona virüsü itirafı! "Bizden daha kötü..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA