Hazard'dan corona virüsü itirafı! "Bizden daha kötü..."
İspanyol devi Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard, corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, kendisini şanslı insanlardan biri olarak gördüğünü ifade etti. Corona virüsünden korkmadığını belirten Belçikalı futbolcu, daha zor durumdaki insanları düşündüğünü söyledi. (foromac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü pandemisi nedeniyle İspanya'daki evinde izole bir yaşam süren Real Madrid'in yıldız ismi Eden Hazard, karantina günlerini anlattı. Sakatlığı nedeniyle verimli çalışmalar yapamadığını belirten Belçikalı yıldız, RTBF'ye verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:
"BİZDEN DAHA KÖTÜ GÜNLER GEÇİRENLER VAR"
Büyük bir bahçemiz var. Elimizden geleni yapıyoruz ve bahçede çok oynuyoruz. Çocuklar çevrimiçi olarak okula devam ediyor. Bizden daha kötü günler geçirenler var. O yüzden şikayet edemeyiz.
"EKMEK YEMEMEK İÇİN UĞRAŞIYORUM!"
Benim için karmaşık bir dönem. Çok fazla yememeye çalışıyorum. Ekmek yememek için kilerden uzak duruyorum. Ama bu emin olun kolay değil. Çalışmalarımı sürdürüyorum. Çevrimiçi fizyo ile çalışıyorum. Ayak bileğimi güçlendirmeye gayret gösteriyorum.
- 12.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hazard'dan corona virüsü itirafı! "Bizden daha kötü..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.