Karim Benzema'ya Türk usulü tedavi!

Real Madrid'in Fransız golcüsü Karim Benzema, Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemi olan hacamat yaptırdı.

31 yaşındaki golcü oyuncu kişisel sosyal medya hesabından hacamat yaptırırken çekildiği fotoğrafı paylaşarak altına "iyileşme" notunu düştü.

Hacamat tedavisi ile vücuttaki kirli kanın atılması hedeflenirken sağlık kuruluşlarınca yapılması önem taşıyor. Uzmanlar, hacamatın özellikle hijyenik ortamda yapılması gerektiğini vurguluyor.

NEYMAR DA UYGULUYOR

Paris-Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar da Barcelona'da oynadığı dönemde cezalı olması sebebiyle Real Madrid karşılaşmasında forma giyememiş ve boş geçen süreçte kendisine hacamat yaptırmıştı.