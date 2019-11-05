Galatasaray maçı öncesi Real Madrid'de flaş gelişme!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı maç öncesi İspanyol ekibinde sakatlığı bulunan iki ismin, sarı-kırmızılı takıma karşı forma giyemeyeceği belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında dördüncü maçların heyecanı yaşanıyor. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele öncesi İspanyol basınından eflatun-beyazlı ekiple ilgili flaş bir haber geldi. Galatasaray maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmayan James Rodriguez ve Gareth Bale'in sarı-kırmızılı takıma karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.
Bu maç öncesi İspanyol ekibini grupta 4 puanı bulunuyor. Henüz galibiyeti olmayan Galatasaray'ın ise 1 puanı var.
- 05.11.2019
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