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05 Kasım 2019, Salı
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maçı öncesi 'de flaş gelişme!

Galatasaray maçı öncesi Real Madrid'de flaş gelişme!

'ın Şampiyonlar Ligi'nde ile oynayacağı maç öncesi İspanyol ekibinde sakatlığı bulunan iki ismin, sarı-kırmızılı takıma karşı forma giyemeyeceği belirtildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında dördüncü maçların heyecanı yaşanıyor. Turnuvadaki tek temsilcimiz , deplasmanda 'le karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesi İspanyol basınından eflatun-beyazlı ekiple ilgili flaş bir haber geldi. Galatasaray maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmayan ve 'in sarı-kırmızılı takıma karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bu maç öncesi İspanyol ekibini grupta 4 puanı bulunuyor. Henüz galibiyeti olmayan Galatasaray'ın ise 1 puanı var.


  1. 05.11.2019
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