Galatasaray maçı öncesi Real Madrid'de flaş gelişme!

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında dördüncü maçların heyecanı yaşanıyor. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Real Madrid'le karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesi İspanyol basınından eflatun-beyazlı ekiple ilgili flaş bir haber geldi. Galatasaray maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmayan James Rodriguez ve Gareth Bale'in sarı-kırmızılı takıma karşı forma giyemeyeceği öğrenildi.

Bu maç öncesi İspanyol ekibini grupta 4 puanı bulunuyor. Henüz galibiyeti olmayan Galatasaray'ın ise 1 puanı var.



