Yıldız yağacak! – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Yıldız yağacak!

    Yıldız yağacak!

    ’yu ’a satan ’de Başkan , “Dünya yıldızlarını getireceğiz” açıklaması yaptı.

    Şampiyonlar Ligi'ni 3 kez üst üste kazanarak son yıllarda Avrupa futboluna damga vuran , transferde atağa hazırlanıyor. En önemli oyuncusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'yu 117 milyon euro'ya 'a satan eflatun-beyazlılarda Başkan , açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar Odriozola (22), Vinicius Junior (18) ve Andriy Lunin (19) gibi genç oyuncuları kadrolarına kattığını söyleyen Perez, önemli isimlerin edileceğini söyledi.

    Belçikalı yıldızlardan hücum oyuncusu Eden Hazard ve kaleci Thibaut Courtois isimleri sorulmasına rağmen isim vermeyen Perez, "Kulübü güçlendirmek zorundayız. Bu kadro büyük isimlerle güçlenecek" ifadelerini kullandı.

    Kulüp tarihinin mali açıdan en kârlı dönemini yaşadıklarını kaydeden Perez, "Eşsiz şampiyonluklar kazandık. Finansal güce sahibiz ve milyonlarca taraftarın desteğine sahibiz. Kazanmaya devam edeceğiz ve kimse bundan şüphe etmesin" dedi.

    HAZARD İSPANYA'DA
    'nun ayrılmasından sonra 'e gideceği konuşulan Eden Hazard tatil için 'ya gitti. 27 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, tatilde Madrid yöneticileri ile görüşüp olması bekleniyor.
    1. 19.7.2018
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