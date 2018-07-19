Yıldız yağacak!
Cristiano Ronaldo’yu Juventus’a satan Real Madrid’de Başkan Florentino Perez, “Dünya yıldızlarını getireceğiz” açıklaması yaptı.
Belçikalı yıldızlardan hücum oyuncusu Eden Hazard ve kaleci Thibaut Courtois isimleri sorulmasına rağmen isim vermeyen Perez, "Kulübü güçlendirmek zorundayız. Bu kadro büyük isimlerle güçlenecek" ifadelerini kullandı.
Kulüp tarihinin mali açıdan en kârlı dönemini yaşadıklarını kaydeden Perez, "Eşsiz şampiyonluklar kazandık. Finansal güce sahibiz ve milyonlarca taraftarın desteğine sahibiz. Kazanmaya devam edeceğiz ve kimse bundan şüphe etmesin" dedi.
HAZARD İSPANYA'DA
Cristiano Ronaldo'nun ayrılmasından sonra Real Madrid'e gideceği konuşulan Eden Hazard tatil için İspanya'ya gitti. 27 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, tatilde Madrid yöneticileri ile görüşüp transfer olması bekleniyor.
- 19.7.2018
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 7
Yorum
alınabilir 1 1 yıllık sözleşme yaparsın 2. yıl satarsın 5 milyon € ya fakat hep yaşlılara yönelmek hata olur alınacaksa 1 tane böyle veteran alınır
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Şenol Güneş ile Negredo arasında soğuk rüzgarlar
Toplam 1
Yorum
kısaca Yemiyor Oh oh oh büyük (!) hoca da görmezden geliyor, sinirden çatlıyor ama büyük hoca (!) ya çıkıp tek söz söyleyemiyor. Şenol hoca istifa!
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Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Toplam 2
Yorum
Enda Fm de bile bu kadar kolay değil bu işler. :)
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